ليبيا – أنهت ناقلة الوقود “فيلا دي كوردبا” أمس الإثنين ضخ وتفريغ 38.77 مليون لتر من وقود الديزل في خزانات شركة البريقة لتسويق النفط في مستودع رأس المنقار.

شركة البريقة أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أن الناقلة “فيلا دي كوردبا” قد باشرت عملياتها من منصة الرصيف النفطي ببنغازي في إطار عمل مراقبة التزويد والنقل البحري للمناطق الوسطى والشرقية.

ورست ناقلة الوقود “أنوار الخليج” في ميناء طبرق النفطي أمس الأحد حيث باشرت ضخ حمولتها من وقود البنزين في خزانات شركة البريقة لتسويق النفط بمستودع طبرق.

وكما تصل شحنة “أنوار الخليج” إلى 25 ألف طن متري من منتج وقود البنزين.

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