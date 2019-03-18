فيينا – ارتفعت أسعار خام برنت في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، بدعم من تصريحات منتجين تعزز اتفاق خفض إنتاج الخام.

وأبلغ وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الصحفيين، الإثنين، أن بلاده واثقة من الامتثال الكامل لخفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، خلال أسابيع قليلة.

وبدأ أعضاء “أوبك” ومنتجون مستقلون مطلع 2019، تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، يستمر 6 شهور.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/ أيار بنسبة 0.27 بالمائة أو 18 سنتا إلى 67.34 دولارا للبرميل، عند الساعة (08:14 تغ).

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.10 بالمائة أو 5 سنتات، إلى 58.77 دولارا للبرميل.

الأناضول