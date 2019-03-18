فائض تجارة تركيا مع الاتحاد الأوروبي مليارا دولار في يناير 2019

فائض تجارة تركيا مع الاتحاد الأوروبي مليارا دولار في يناير 2019

تركيا – تجاوزت صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال يناير / كانون الثاني الماضي، وارداتها بقيمة مليار و797 مليون يورو (2.03 مليار دولار).

جاء ذلك، بحسب بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، الإثنين، حول التجارة الدولية للاتحاد الأوروبي وبلدان منطقة اليورو خلال يناير الفائت.

وبحسب البيانات، تراجعت واردات تركيا من الاتحاد الأوروبي خلال يناير 2019، إلى 5 مليارات يورو (5.67 مليارات دولار) بعدما كانت 7.7 مليارات يورو (8.73 مليارات دولار) بنفس الفترة العام الماضي.

كما ارتفعت صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال يناير الماضي إلى 6.8 مليارات يورو (7.7 مليارات دولار) بعدما كانت 6.5 مليارات يورو (7.3 مليارات دولار) في يناير 2018.

بذلك، تكون تركيا حققت زيادة في تجارتها للاتحاد الأوروبي بقيمة مليار و797 مليون يورو خلال يناير الماضي، بعدما سجلت عجزا بقيمة مليار ومليوني يورو (1.137 مليار دولار) في نفس الشهر 2018.

وبلغ فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو مع العالم ككل في يناير الماضي، 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار)، مقارنة مع 3.1 مليارات يورو (3.51 مليارات دولار) في الفترة المقابلة من 2018.

بينما سجل الاتحاد الأوروبي عجزا مع الخارج، قيمته 24.9 مليار يورو (28.2 مليار دولار) في يناير الماضي، مقارنة مع 21.4 مليار يورو (24.2 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2018.