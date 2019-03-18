سوريا – استأنفت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ذات الغالبية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، مساء الأحد قصفها على بلدة الباغوز آخر جيب لتنظيم “داعش” شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم “قسد” كينو غابرئيل خلال مؤتمر صحفي عُقد في بلدة السوسة القريبة من قرية الباغوز: “ليس لدينا جدول زمني دقيق لإنهاء العملية”.. “آمل ألا تستغرق أكثر من أسبوع، لكن هذا تقديري الشخصي”.

وأضاف غابرئيل: “لا توجد معلومات دقيقة ومؤكدة حول عدد الأشخاص في المخيم المحاصر”، مقدرا وجود “نحو خمسة آلاف شخص” في الداخل بناء على أعداد “تم إعلامنا بها من قبل المجموعة الأخيرة التي خرجت”. إلا أنه شدد على أن “هذا الرقم ليس مؤكدا وليس رسميا”.

ولا تملك قوات سوريا الديمقراطية تصورا واضحا لعدد مقاتلي التنظيم الذين ما زالوا محاصرين في الباغوز، بعدما فاقت أعداد الخارجين في الأسابيع الأخيرة كل التوقعات.

وبحسب غابرئيل، فقد استسلم نحو 30 ألف عنصر من التنظيم وعائلاتهم لقوات سوريا الديمقراطية، بينهم أكثر من خمسة آلاف مقاتل، منذ التاسع من يناير، إضافة إلى إجلاء 34 ألف مدني من آخر جيب للتنظيم.

المصدر: أ ف ب