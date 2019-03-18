ليبيا – رأى عضو مجلس النواب علي كشير أن الملتقى الوطني هو الطريق الوحيد لوضع معالم كيان الدولة الوطنية.

كشير قال في تصريح خاص لموقع ” المختار العربي” إن القوى السياسية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والسلطات المحلية بمنطقة ورشفانة التقت مع نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني وليامز،مؤكدا أن الجميع التقى على مبدأ المواطنة بحقوقها واستحقاقاتها كاملة غير منقوصة دون تفريق أو استثناء جهوي أو عرقي أو قبلي أو أيديولوجي.

وأعرب كشير عن تمنياته أن تكون مخرجات الملتقى الوطني وثيقة شرف وخارطة طريق لليبيين وللأجيال القادمة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه على الأمم المتحدة ان تكون هي الضامن والراعي لتنفيذ مخرجات الملتقى الوطني وفق جدول زمني يضعه الملتقى.