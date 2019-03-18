ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مساء اليوم الاثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

الاجتماع تناول بحسب مكتب السراج الاعلامي تطورات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية ، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

ورحب رئيس الرئاسي بالوزير الفرنسي والوفد المرافق له مشيداً بالعلاقة المتميزة بين البلدين الصديقين ، وما تبذله فرنسا لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقدم السراج لمحة عن مستجدات الوضعين السياسي والأمني ، مؤكداً على التزام حكومة الوفاق بالمسار الديمقراطي الذي يشمل توحيد المؤسسات السيادية واجراء انتخابات ، ويقود الى بناء دول مدنية ديمقراطية حديثة وفقاً لخطة المبعوث الاممي غسان سلامة .

وأكد على أن لقاءه التشاوري الأخير في أبوظبي ، يأتي في إطار لقاءاته مع جميع الأطراف الليبية لنقاش سبل الحل للخروج من الأزمة الحالية وتقديم مقترحات توافقية يمكن البناء عليها خلال المؤتمر الوطني الجامع ، مع التأكيد على أن الحل لا يملكه أي طرف لوحده ، بل من الضروري اشراك كافة الليبيين حتى الوصول الى الاستقرار المنشود.

وعبر السراج خلال اللقاء عن امله في ان تتوقف التدخلات السلبية لبعض الدول ، والتي تسببت في اطالة عمر الأزمة وتعقيدها..

من جهته عبر وزير الخارجية الفرنسي عن سعادته بزيارة ليبيا ، واشاد بما يبذله السراج من جهود لتحقيق الاستقرار في ليبيا ، ونقل تحيات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وجدد الوزير الفرنسي التأكيد على دعم بلاده للحلول السياسية ، وانه لا وجود لحل عسكري للازمة الراهنة ، مشيراً الى دعم بلاده لخطة المبعوث الاممي التي من شأنها العمل على توحيد مؤسسات الدولة وتفضي الى انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام ، كما جاء في اتفاق باريس في شهر مايو من العام الماضي.

يشار إلى أنه قد حضر هذا الاجتماع سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لوفرابيردوهيلين ، ومستشار الوزير الفرنسي لشمال افريقيا والشرق الأوسط اوليفي ديكو تيجنيس ، ومدير قسم شمال افريقيا والشرق الأوسط بالخارجية جيروم بونافونت ، ومستشار الرئيس الفرنسي بول سولير ، هذا وحضرعن الجانب الليبي وكيل وزارة خارجية الوفاق لطفي المغربي ، والمستشار السياسي للسراج طاهر السني ، ومدير الإدارة الاوروبية المكلف موسى الكيلاني .