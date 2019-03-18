ليبيا – واصلت اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس النواب بمتابعة قضية التصرف بالأموال الليبية المجمدة في الخارج إجتماعاتها بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

اللجنة أجرت بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب سلسلة من الاجتماعات واللقاءات حيث اجتمعت عقب وصولها إلى العاصمة بروكسل مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية والذي بدوره أكد على أن الأرصدة الليبية لدى حكومته لاتزال مجمدة وأن المبالغ المحولة من بلجيكا إلى مصارف لوكسمبورغ خضعت أيضا للتجميد عملا بقرار مجلس الأمن.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن برنامج اجتماعات اللجنة المكلفة من رئيس مجلس النواب يتضمن عقد اجتماع بمقر البرلمان البلجيكي مع لجنة العلاقات الخارجية ورئيس لجنة المالية الذي يترأس رئيس لجنة الاستماع في البرلمان البلجيكي، استمع خلاله أعضاء اللجنة إلى الردود فيما يتعلق بقضية الأموال المجمدة.

وبدوره،كشف عضو اللجنة المكلفة بمتابعة قضية التصرف بالأموال الليبية المجمدة بالخارج ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب عن اطلاعهم على وثائق لعمليات تحويل صادرة عن مصرف يورو كلير البلجيكي تُفيد بتحويل مبالغ مالية من الأرصدة المجمدة و فوائدها إلى مؤسسات ليبية بلغت قيمتها نحو ملياري يورو خلال الفترة من سبتمبر 2011 حتى ديسمبر 2017.

ومن جهته، أعرب رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج يوسف العقوري عن استغرابه من تصرف الحكومة البلجيكية في مبلغ 100 مليون يورو طلبت رفع التجميد عنها لأغراض إنسانية حيث تبين فيما بعد أن بلجيكا استخدمت هذه الأموال في تسوية ديون شركاتها وشركات أجنبية أخرى الأمر الذي تضمنه تقرير رئيس الوزراء البلجيكي حول هذه المسألة.

يُشار إلى أن اللجنة المكلفة بمتابعة قضية التصرف بالأموال الليبية المجمدة بالخارج وصلت إلى العاصمة البلجيكية في الحادي عشر من الشهر الحالي.