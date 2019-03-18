ليبيا – قام مدير أمن مصراته عميد المهدي أبوسنينة أمس الأحد بزيارة لمركز شرطة تاورغاء برفقة أعضاء من المديرية وأعضاء من لجنة المصالحة بين مصراته وتاورغاء.

مدير أمن مصراتة احتمع بحسب المكتب الاعلامي لداخلية الوفاق مع أعضاء المركز ووحدة المرور لمناقشة تفعيل عملهم بالصورة المطلوبة ومطالبة جميع أعضاء المركز الالتحاق بأعمالهم بالإضافة إلى مناقشة تأمين الطريق الساحلي وتفعيل الدوريات والتمركزات الأمنية.

وبحث المجتمعون بعض العراقيل والصعوبات التي تواجه سير العمل بالمركز وإيجاد الحلول اللازمة لحلحلتها.

وعلى هامش الإجتماع قام مدير الأمن بجولة داخل مدينة تاورغاء للإطلاع على الأوضاع الأمنية داخلها.

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