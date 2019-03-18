ليبيا – إجتمع وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق أمس الأحد مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بحضور رئيس جهاز الطريق السريع امساعد – رأس اجدير سامي الصادي.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المواصلات آخر الترتيبات اللازمة بشأن بدأ العمل في مشروع طريق البديل وخصوصاً القطاع الاول امساعد – المرج الذي تم التعاقد على تنفيذه مع شركة سليني انبرجليو الايطالية.

واتفق المجتمعون على عقد اجتماع خلال الايام المقبلة يضم كافة الاطراف المعنية بتوفير الحماية والتأمين اللازم للشركة في المسار المذكور أعلاه.

ومن جانبه،أكد السفير الإيطالي على ضرورة وجود خطة أمنية واضحة لضمان عمل الشركة دون معوقات.