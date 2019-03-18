ليبيا – قال رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ليبيا الشيخ أكرم فرج الجراري إن ليبيا دمرت من أجل حجج واهية بعد أن كانت تنشر الإسلام فى كافة الدول الإفريقية.

الجراري أضاف في كلمته خلال حفل ختام دورة تدريب الأئمة الليبيين في أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الديني وعددهم 36 إمام والتى نظمتها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر وفقاً لما نشرته صحيفة اليوم السابع المصرية :”نقف اليوم شامخين رافعين الرأس لأننا فى حضن الأزهر الشريف معقل الوسطية والاعتدال فقد فتح أبوابه لكل خطباء وأئمة العالم الإسلامي وعودهم على الوسطية والاعتدال بعيدا عن الغلو والتطرف والإرهاب.

وتابع الجراري :”أحمل الأمانة على الطلبة المتخرجين على نشر المنهج الوسطية والاعتدال داخل ليبيا والآن عليكم أمانة كبيرة أن تعودوا إلى بلادنا وأن تنهضوا بها بعد ما تم تدميرها”.

وأشاد الجرارى بكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقوله بملتقى الشباب الإفريقي”حان وقت إفريقيا”، مشيراً إلى أن الشعب المصري والليبي شعب واحد مهما حاولت الجماعات الأرهابية إفساد العلاقات بينهما .