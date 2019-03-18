سوريا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن شرطتها العسكرية هيأت الظروف المناسبة لعمل القوات الأممية لحفظ السلام في منطقة فصل القوات في الجولان السوري المحتل.

وقال فلاديمير ايفانوفسكي قائد الشرطة العسكرية الروسية للصحفيين: “نحن متواجدون الآن في منطقة مرتفعات الجولان على خط برافو، على الجانب السوري الشرقي، حيث تم إنشاء ستة مراكز مراقبة منذ نهاية العام الماضي، تراقب المنطقة منزوعة السلاح، ووقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل”​​​.

وأضاف: “اليوم وصلنا إلى نقطة المراقبة الأولى التي تم تجهيزها بالكامل من الناحية الهندسية في غضون ثلاثة أشهر”.

وتابع: “هيأنا الظروف حتى تتمكن القوات الأممية من نشر نقاطها والبدء في تنفيذ المهام الموكلة إليها والمعلقة منذ 2013 على خط برافو”.

وأشار إلى أن العسكريين الروس ونظراءهم السوريين نفذوا مناورات وتدريبات مشتركة في المنطقة المذكورة.

وفي أغسطس 2018 استأنفت قوات حفظ السلام الدولية تسيير دورياتها ومناوباتها في منطقة فض الاشتباك في الجولان بحماية الشرطة العسكرية الروسية.

وتنتشر هناك ست نقاط مراقبة للشرطة الروسية الساهرة على سلامة موظفي الأمم المتحدة، ومنع أي احتكاك.

المصدر: نوفوستي