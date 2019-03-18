ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين عن تنظيم العاملون بالشركة وقفة إحتجاجية إستنكاراً بالإعتداء الذي تعرض له خليفة عبدالكريم العكروت أثناء تأديته لعمله.

الشركة العامة للكهرباء بيّنت وفقاً لمكتبها الاعلامي أن الوقفة الإحتجاجية ستكون يوم غد الثلاثاء على تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بالمقر الرئيس للشركة السواني بوابة الجبس.

يشار إلى أن العكروت فارق الحياة في إحدي المصحات بتونس بعد أن تعرض لإعتداء وهو يقوم بتأدية عمله بمحطة شكشوك حيث بقي العكروت في تونس 220 يوماً تلقى فيها العلاج وهو يعاني من مضاعفات إعتداء مجموعة مسلحة خارجة عن القانون.