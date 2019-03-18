مصر – حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، بعد غد الأربعاء موعدا لسحب قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري الأبطال.

وستسحب القرعة في مقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة المصرية القاهرة، في الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وستوضع الأندية التي تصدرت مجموعاتها، في التصنيف الأول، فيما ستوضع الأندية الوصيفة في التصنيف الثاني.

وستقام مباريات الذهاب في الخامس والسادس والسابع من شهر أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب في الـ12 والـ13 والـ14 منه.

وجاء تصنيف الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا على الشكل التالي:

التصنيف الأول: الوداد البيضاوي المغربي، الترجي الرياضي التونسي، مازيمبي الكونغولي، الأهلي المصري.

التصنيف الثاني: ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، حوريا كوناكري الغيني، شباب قسنطينة الجزائري، سيمبا التنزاني.

المصدر: وكالات