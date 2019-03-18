الارجنتين – عاد نجم برشلونة ليونيل ميسي اليوم الاثنين إلى صفوف المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم الموجود في مدريد استعدادا لخوض مباراتين وديتين هذا الشهر ضد فنزويلا والمغرب.

والتحق أفضل لاعب في العالم بزملائه في المنتخب، تحضيرا لخوض تمرين مشترك في مركز تدريب ريال مدريد، وذلك عقب تسجيله ثلاثة أهداف “هاتريك” في مرمى ريال بيتيس في فوز برشلونة أمس الأحد 4-1 في المرحلة الـ28 من الدوري الإسباني.

وغاب نجم الفريق الكتالوني عن منتخب التانغو منذ خروجه على يد فرنسا في الدور ثمن النهائي من كأس العالم في روسيا، ليعود من جديد لخوض مباراتين وديتين ضد فنزويلا في 22 مارس على ملعب أتلتيكو مدريد “واندا متروبوليتانو”، وضد المغرب في 26 من نفس الشهر في مدينة طنجة.

وتأتي المباراتان ضمن تحضيرات المنتخب الأرجنتيني للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا، والتي تستضيفها البرازيل بين 14 يونيو و7 يوليو المقبلين.

المصدر: وكالات