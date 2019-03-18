نيوزيلندية تزور مسجدا في هولندا لتعتذر من المسلمين على نكبة المسجدين في بلادها

نيوزيلندية تزور مسجدا في هولندا لتعتذر من المسلمين على نكبة المسجدين في بلادها

هولندا – زارت سيدة نيوزيلندية تقيم في هولندا مسجدا في مدينة أوتريخت، لتعتذر من المسلمين نيابة عن شعب بلادها على مجزرة كرايست تشيرش النيوزيلندية.

وقال إمام مسجد “أولو” سليمان جوشقون، إن سيدة نيوزيلندية لم تفصح عن اسمها، جاءت برفقة طفليها إلى المسجد حاملة باقات من الزهور، واعتذرت عن الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا.

وثمن جوشقون موقف السيدة النيوزيلندية، وأشار إلى أن إدارة المسجد قدمت الهدايا لطفلي السيدة وشكرتها على الزيارة.

وقالت السيدة في المسجد: “أتيت لأعتذر نيابة عن جميع النيوزيلنديين عن الحادث الذي وقع في مدينة كرايست تشيرتش، وأود أن أقدم لكم هذه الورود وبطاقة كتبت عليها اعتذاري”.

جدير بالذكر أن متطرفا أستراليا يدعى برينتون تارانت، قتل الجمعة 50 شخصا في مسجدي كرايست تشيرتش في نيوزيلندا بأبشع جريمة يشهدها هذا البلد في تاريخه.

المصدر: “الأناضول” + RT