ليبيا – قام أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية أمس الأحد بإزالة قذيفتين وصاروخ صغير الحجم من منطقة تاجوراء بالقرب من مصنع النجمة وبالقرب من الأبراج في طريق الشط.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات تقدمت بحسب مكتبها الاعلامي بالشكر لأعضاء الإدارة على جهودهم، متمنيةً للجميع الصحة والسلامة ومزيد من البذل والعطاء من أجل سلامة الوطن والمواطن.

يشار إلى أن أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية قد قاموا بازالة أعداد كبيرة من القذائف ومخلفات الحرب السبوع الماضي من منطقة مزدة .