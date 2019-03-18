ليبيا – تفقد وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد عيسى أمس الأول أعمال الصيانة الجارية داخل مجمع عيادات زاوية الدهماني.

عيسى قال بحسب المكتب الإعلامي لصحة الوفاق إن هذه الزيارة تأتي لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة واستلام المشروع في الوقت المحدد له.

هذا وقد رافق وكيل عام وزارة الصحة خلال متابعته لأعمال الصيانة رئيس لجنة إدارة جهاز تطوير المراكز الإدارية ابراهيم تاكيتة. يُشار إلى أن مبنى مجمع عيادات زاوية الدهماني يخضع لأعمال صيانة مدنية شاملة وتجهيز كامل بنسبة إنجاز وصلت حاليًا إلى 85%. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.