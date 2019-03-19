فيينا – ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، مدعومة بتخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك والعقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59.84 دولاراً للبرميل، مرتفعة 45 سنتاً أو ما يعادل 0.77%، فيما صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 68.12 دولاراً للبرميل، مرتفعة 56 سنتا او ما يعادل 0.83%.

وألغت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم أمس الاثنين اجتماعها المزمع في نيسان، مما يمدد فعليا تخفيضات الإمدادات السارية منذ كانون الثاني حتى حزيران على الأقل، حين من المقرر انعقاد الاجتماع القادم.

وتدعم العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وفنزويلا الأسعار، لكن المتعاملين يقولون إن ارتفاع الإنتاج الأميركي ربما يكبح السوق.

وكالات