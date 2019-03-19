تركيا – تصدرت العاصمة التركية أنقرة قائمة المدن التركية في مجال تصدير منتجات الصناعات الدفاعية خلال أول شهرين من العام الجاري.

وذكرت معطيات مجلس المصدرين الأتراك الثلاثاء، أن صادرات المدن التركية من منتجات الصناعات الدفاعية خلال أول شهرين من العام الجاري بغلت 346.5 مليون دولار، مشيرة إلى أن أكثر من نصف

الصادرات جرى تصدريها من أنقرة.

ولفتت إلى ارتفاع نسبة الصادرات التركية من منتجات الصناعات الدفاعية خلال أول شهرين من العام الجاري بنسبة 35.3% مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.

وأوضحت أن صادرات أنقرة من المنتجات المذكورة خلال أول شهرين من العام الحاري بلغت 181.5 مليون دولار.

وحلّت ولاية “أسكي شهير ” في المرتبة الثانية بواقع 72 مليون دولار، وتلتها إسطنبول بـ 55 مليون، ثم أنطاليا بـ 13.7 مليون.

الأناضول