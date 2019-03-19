العراق – أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن نمو الاحتياطات الأجنبية بنسبة 32.6٪ خلال العام 2018، فيما أعلن أيضا عن بلوغ احتياطات العراق من الذهب 96 طنا.

وجاء في بيان للمركز العراقي: “أظهرت بيانات التقرير السنوي للاحتياطيات الأجنبية أداء إيجابيا عام 2018، مقارنة بالأداء في عام 2017، إذ نمت الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 32.6 % مدفوعة بشكل أساس بالفرق الموجب المتحقق بين مشتريات البنك من الدولار من وزارة المالية ومبيعاته من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية بالإضافة إلى الأرباح المتحققة من عوائد المحفظة الاستثمارية بمختلف شرائحها”.

وأضاف: “على مستوى المحافظة الاستثمارية فقد نمت المحفظة بعملة الدولار الأمريكي في عام 2018 بنسبة 25% تقريبًا عما كانت عليه في عام 2017، كنتيجة للفرق الموجب بين مشتريات البنك المركزي من الدولار ومبيعاته منه، فضلًا عن تحويل جزء كبير من العملات الأخرى والناجم عن استحقاق بعض الأدوات الاستثمارية والعوائد عليها إلى عملة الدولار الأمريكي”.

وأشار إلى أن “الذهب ارتفعت قيمته في عام 2018 بنسبة 6% تقريبا عما كانت عليه في عام 2017، كنتيجة لزيادة الاستثمار بهذا الأصل، وبلغت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي العراقي ما يقارب 96 طناً في عام 2018”.

وبحسب البيان فإن العراق يأتي في المرتبة الخامسة عربيا والمرتبة 37 عالميا من حيث حيازة احتياطي الذهب، وقد كان العراق أحد أكبر المشترين للذهب في عام 2018 إلى جانب كل من الهند والصين وكازاخستان.

المصدر: RT