البرازيل – وقعت البرازيل والولايات المتحدة اتفاقا تجاريا لإطلاق الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية من قاعدة “الكانتارا” الفضائية الواقعة على سواحل البرازيل الشمالية.

وكتب الرئيس البرازيلي جاير بولسونار في تغريدة على “تويتر”: “وقعت البرازيل والولايات المتحدة اتفاقية تسمح بالاستخدام التجاري لقاعدة “الكانتارا” الفضائية في ولاية مارانهاو”​​​.

وأضاف: “تنص الاتفاقية على أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على إطلاق الأقمار الاصطناعية والصواريخ من هذا المركز الفضائي”، مشيرا إلى أن المنطقة نفسها ستكون خاضعة لسلطات البرازيل.

المصدر: “نوفوستي”