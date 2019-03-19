ليبيا – إستقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس الجنرال توماس والدهاوسير قائد القيادة العسكرية الأميركية فى إفريقيا “أفريكوم” والسفير بيتر بودي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا وعدد من كبار ضباط القيادة.

حكومة الوفاق أوضحت بحسب مكتبها الإعلامي أن الزيارة تأتي عبر نهج التشاور المنتظم الذي اقره البلدين الصديقين حول مستجدات الأوضاع في ليبيا والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، رحب السراج بالوفد الأمريكي، معرباً عن تقديره لالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم حكومة الوفاق والمسار الديمقراطي في ليبيا.

وتحدث السراج عن جهوده لتحقيق توافق وطني من خلال لقاءاته مع جميع الأطراف الليبية الرئيسية والتي كان آخرها لقاء أبوظبي لوضع تصور للخروج من الأزمة الحالية يعتمد على توحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسات السيادية الأخرىوالتأكيد على الدولة المدنية الديمقراطية، مشدداً على ضرورة مشاركة جميع الأطراف في صياغة حل توافقي.

ومن جانبه ،جدد السفيرالأمريكي دعم الولايات المتحدة لحكومة الوفاق والنهج التوافقي للسراج وما اتخذه من خطوات في هذا الإتجاه.

واتفق الجانبان على دعم خطة المبعوث الأممي غسان سلامة لترسيخ المسار الديموقراطي من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية يمهد لها مؤتمر وطني جامع ، مؤكدين بأنه لا حل عسكري للازمة الليبية الراهنة.



وبدوره أشاد الجنرال والدهاوسير بجهود حكومة الوفاق لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، مشيراً إلى متابعة ورصد قوات افريكوم لفلول تنظيم داعش واستهدافها عسكرياً بالتنسيق مع حكومة الوفاق في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وبحث الجانبان عدد من البرامج المتفق بشأنها للمساعدة في تأهيل المؤسسات الأمنية وتطوير قدرات القوات المسلحة الليبية، وما يمكن للأفريكوم تقديمه في مجالي التدريب وتبادل المعلومات.

هذا وحضر اللقاء الفريق ركن محمد علي المهدي الشريف رئيس أركان الوفاق والفريق ركن سالم جحا معاون رئيس الأركان وطاهر السني المستشار السياسي للسراج.