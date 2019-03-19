ليبيا – عبّر السفير الأمريكي لدى ليبيا ” بيتر بودي ” عن إرتياحه من زيارته رفقة قائد أفريكوم الجنرال ” توم والدهاوسر ” إلى طرابلس لعقد اجتماعات وصفها بالمثمرة مع رئيس الرئاسي فائز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا وبعض مسؤولي الحكومة .

وفي بيان صادر عن السفارة وتلقت المرصد نسخة منه ، قال بودي ” : في اجتماعاتنا ، كررنا دعم الولايات المتحدة لليبيا كدولة موحدة وآمنة ومزدهرة في ظل حكومة يمكنها خدمة الشعب الليبي ، كما أكدت على أهمية التنفيذ السريع للإصلاحات الاقتصادية الشاملة ، وزيادة استقرار إنتاج النفط وضمان قدر أكبر من الشفافية المالية للمؤسسات الاقتصادية الليبية ، بما في ذلك المصرف المركزي ، وبأننا لن نتسامح مع المفسدين للعملية السياسية ” .

وأضاف : ” شكرنا السراج والوزير باشاغا على شراكة ليبيا القوية في مكافحة داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة ، وشددنا على أهمية تجنب المزيد من الصراع الذي من شأنه أن يمكّن الإرهاب ويزيد من المصاعب الاجتماعية والاقتصادية ” .

وتعهّدت الولايات المتحدة بتقديم دعم بقيمة 500 ألف دولارًا ( نصف مليون دولار ) في صورة مساعدة لاقتناء أسلحة غير فتاكة للاستجابة السريعة لدعم جهود وزارة الداخلية لتعزيز قدرات مديرية أمن طرابلس، وذلك بحسب نص البيان .

وتابع السفير قائلاً : ” تأتي هذه المساعدة الجديدة كتكملة لمبلغ 30 مليون دولارًا أمريكيًا المقدمة ضمن المساعدة الأمنية المستمرة لدعم أولويات حكومة الوفاق الوطني، بما في ذلك مشاريع توفير التدريب لمديرية أمن طرابلس، والمساعدة في تنفيذ المعايير الدولية في المطارات الرئيسية، وتحسين القدرة على إدارة أمن الحدود في ليبيا، وإزالة الذخائر غير المتفجرة في سرت، ودعم إصلاح قطاع الأمن، وبناء التنسيق بين الجهات الفاعلة ذات الصلة قبل الانتخابات ” .

وشدد السفير على أن هذه المبادرات ضرورية لتعزيز الأمن والتصدي للتهديدات الحالية وقال : ” غير أنّ الحلّ الدائم الوحيد لليبيا هو الخروج من مأزقها السياسي وقد أعربتُ عن دعم الولايات المتحدة القوي للممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة الدكتور غسان سلامة وعمله على تسهيل الحوار وتحسين الحُكم ومساعدة الليبيين على الاستعداد لإجراء انتخابات موثوقة وآمنة ” .

وختم السفيز بودي مؤكداً بأنه زيارته إلى طرابلس اليوم تؤكد التزام الولايات المتحدة المستمرّ تجاه حكومة الوفاق الوطني والمصالحة السياسية في ليبيا وقال : ” نقف إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لتحقيق هدفه المتمثل في بناء مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا وازدهارًا في جميع أنحاء ليبيا” .

المرصد – متابعات