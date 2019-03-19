مصر – نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدمج الشركة العربية البريطانية للمحركات (أبيكو) بمصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع.

وينص القرار على أن يحل (مصنع المحركات) التابع للهيئة العربية للتصنيع محل الشركة المدمجة في كافة حقوقها والتزاماتها، وتؤول إليه كافة أصول وممتلكات الشركة المدمجة، على أن ينقل العاملون بالشركة العربية البريطانية للمحركات (أبيكو) إلى (مصنع المحركات) بذات الربط المالي والفئات الوظيفية.

الشركة العربية البريطانية للمحركات (أبيكو)، هي شركة متخصصة في عمرة وإصلاح المحركات التوربينية للطائرات الهليكوبتر والطائرات الخفيفة والمحركات التوربينية للدبابات والقطارات وأيضا التوربينات الصناعية ذات القدرات المتوسطة.

وكانت (أبيكو) مؤسسة مشتركة بين الهيئة العربية للتصنيع (70%) وشركة “رولزرويس” الإنجليزية (30%)، حيث تأسست عام 1978، وكان رأس مالها 32.4 مليون دولار، ويبلغ عدد العاملين فيها قرابة 500 عامل.

المصدر: وكالات