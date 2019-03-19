العراق ..المصادقة على تنفيذ عشرات المشاريع الكهربائية في البصرة

العراق ..المصادقة على تنفيذ عشرات المشاريع الكهربائية في البصرة

العراق – أعلن مجلس محافظة البصرة جنوبي العراق، المصادقة على تنفيذ مشاريع بعشرات مليارات الدنانير تتعلق بقطاعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، ممولة من مخصصات المحافظة للعام 2019.

وقال رئيس لجنة التخطيط والمتابعة في المجلس نشأت المنصوري، إن “المجلس عقد جلسة اعتيادية في مقره صوت خلالها على تنفيذ مشاريع ضمن خطة العام الجاري”، وأن “المشاريع تهدف إلى تحسين قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع”.

وأكد أن “المجلس صوت على تنفيذ 18 مشروعا تخص قطاع التوزيع بقيمة 84 مليار دينار (700 ألف دولار)، و10 مشاريع لنقل الطاقة بقيمة 66 مليار دينار (540 ألف دولار)”.

وأشار المنصوري إلى أن المحافظة ستنفذ ثلاثة مشاريع تتعلق بقطاع إنتاج الطاقة بقيمة خمسة مليارات دينار (41 ألف دولار أمريكي).

وشهدت محافظة البصرة تحسنا في واقع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في غضون الأعوام الثلاثة الماضية، إلا أن مبالغ طائلة صرفت على شراء الطاقة الكهربائية من مستثمرين بدل إنفاقها على بناء محطات جديدة.

المصدر: وكالات