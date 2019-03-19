ليبيا – أعلن آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقتين الوسطى والشرقية اللواء ناجي المغربي أمس الأحد موافقة القيادة العامة على استئناف الرحلات الجوية لعدد من الحقول النفطية.

اللواء المغربي أوضح في كتابه الموجه إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله تلقت المرصد نسخة منه أن قرار استئناف الرحلات لحقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة ومطار ميناء السدرة.

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة قد فرضت منطقة حظر جوي في مناطق الجنوب بالتزامن مع عملياتها العسكرية لتحرير الجنوب من مسلحي المعارضة التشادية والعصابات الاجرامية والجماعات الارهابية قبل أن يعلن القائد العام رفع الحظر بشكل جزئي لتتم الرحلات من والى الجنوب عبر مطار تمنهنت.