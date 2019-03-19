ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أمس الاثنين مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الخطة الموضوعة من قبل الحكومة للعام الحالي.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة المواضيع المتعلقة بالشأن العام وآليات استمرار تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة خاصة التي انتقلت من مرحلة الحرب على الإرهاب إلى السلام وإعادة الإعمار.

وتناول الاجتماع استعدادات وزارة التعليم لانطلاق العام الدراسي القادم وضمان الاستعداد الجيد خاصة بعد إقرار قانون التعليم الجديد بما يضمن سير العملية التعليمية على الوجه المطلوب.

واستعرض الاجتماع سير عمل وزارة الداخلية والخطط الأمنية الموضوعة لتأمين مدينة بنغازي ومدينة درنة ونجاحهما في استتباب الأمن بهاتين المدينتين إلى جانب مناقسة الخطة الأمنية لتأمين الجنوب بعد تطهير معظم مناطقه من قبل القوات المسلحة بما يكفل ضمان عدم عودة العصابات الآجرامية الوافدة والإرهابيين لتلك المناطق.