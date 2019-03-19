ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أمس الاثنين مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الخطة الموضوعة من قبل الحكومة للعام الحالي.
الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة المواضيع المتعلقة بالشأن العام وآليات استمرار تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة خاصة التي انتقلت من مرحلة الحرب على الإرهاب إلى السلام وإعادة الإعمار.
وتناول الاجتماع استعدادات وزارة التعليم لانطلاق العام الدراسي القادم وضمان الاستعداد الجيد خاصة بعد إقرار قانون التعليم الجديد بما يضمن سير العملية التعليمية على الوجه المطلوب.
واستعرض الاجتماع سير عمل وزارة الداخلية والخطط الأمنية الموضوعة لتأمين مدينة بنغازي ومدينة درنة ونجاحهما في استتباب الأمن بهاتين المدينتين إلى جانب مناقسة الخطة الأمنية لتأمين الجنوب بعد تطهير معظم مناطقه من قبل القوات المسلحة بما يكفل ضمان عدم عودة العصابات الآجرامية الوافدة والإرهابيين لتلك المناطق.
وناقش الطرفان آخر التطورات بالساحة السياسية وكيفية تفعيل دور وزارة الخارجية بما يخدم المرحلة و بحث أوضاع المستشفيات والنواقص التي يجب توفيرها لضمان توفير خدمة صحية للمواطن على أكمل وجه.
وفي سياق متصل،ناقش الاجتماع استعدادات وزارة الاقتصاد لشهر رمضان المبارك و توفير كافة السلع التموينية للمواطن طيلة الشهر الفضيل.
وبدوره،أبدى رئيس مجلس النواب ارتياحه لسير عمل الحكومة المؤقتة،مؤكدا على ضرورة استمرار تقديم الخدمات للمواطن في كل مكان.
يُشار إلى ان رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المؤقتة أجريا جولة بمقر وزارة الدفاع المُنشأ حديثاً حيث كان في استقبالهم وكيل وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات ومدير ادارة المشتريات العسكرية اللواء عبدالله عون.
هذا وحضر اللقاء كل من وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج إلى جانب وزير التعليم فوزي بومريز ووزير الصحة سعد عقوب بالإضافة إلى وزير الاقتصاد منير عصر ووزير العدل المستشار محمود النوري.