ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين خالد المشري أمس الاثنين رئيسة المجلس الأعلى لبرلمان الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو رفقة عدد من أعضاء المجلس بمقره في العاصمة الروسية موسكو.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات على الساحة الليبية و الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده برعاية البعثة الأممية في ليبيا،

وبدوره، إستعرض المشري رؤيته لخارطة طريق حل الأزمة في ليبيا والمتمثلة في إجراء الاستفتاء على الدستور وانتخابات نيابية ورئاسية.

ومن جهتها، أكدت فالنتينا أن خارطة مجلس الدولة خارطة جيدة لتحقيق الاستقرار بحسب المصدر .

واتفق الطرفان على ضرورة وجود ضمانات بأن لا يمهد الملتقى لحكم عسكري كما خلص اللقاء إلى الاتفاق على تطوير التنسيق المشترك بتحقيق تواصل فعال بين لجان المجلسين.