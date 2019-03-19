السعودية – أطلق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الثلاثاء، 4 مشاريع كبرى في الرياض بقيمة بلغت 86 مليار ريال (حوالي 22.93 مليار دولار).

وذكرت وكالة “واس” للأنباء، أن المشاريع شملت “حديقة الملك سلمان” و”الرياض الخضراء” و”المسار الرياضي” و “الرياض آرت”.

وتهدف المشاريع إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الرياض بواقع 16 مرة، وذلك عبر إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم، وزارعة أكثر من 7.5 ملايين شجرة في الرياض، إضافة إلى تعزيز الجوانب الثقافية والفنية عبر إنشاء مجموعة من المتاحف والمسارح والمعارض وصالات السينما وأكاديميات الفنون، وتحويل مدينة الرياض إلى معرض مفتوح زاخر بالأعمال الإبداعية.

وتأتي هذه المشاريع الأربعة في إطار تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030 “، ومن المتوقع أن تسهم في إيجاد 70 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات.

كما ستوفر فرصا استثمارية واعدة أمام المستثمرين من داخل السعودية وخارجها، بإجمالي استثمارات تقدر قيمتها بنحو 50 مليار ريال، تشمل: مشاريع سكنية وفندقية ومكتبية وتعليمية وصحية ورياضية وترفيهية وتجارية.

ويجري حاليا استكمال إعداد الدراسات والتصاميم لهذه المشاريع التي من المقرر انطلاق أعمال تنفيذها خلال النصف الثاني من العام الحالي.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: “واس”