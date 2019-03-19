السعودية – أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء، توجيها بإطلاق اسم ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على أحد أهم شوارع الرياض.

وأوضحت وكالة “واس” السعودية أن الملك سلمان وجه أثناء اطلاعه على مشروع “المسار الرياضي”، أحد مشاريع مدينة الرياض الأربعة الكبرى التي أعلن عن إطلاقها اليوم الثلاثاء “بتسمية الطريق الرابط بين طريق الملك خالد غربا وطريق الجنادرية شرقا باسم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز”.

وأشارت الوكالة إلى أن طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز “يعد أحد أهم طرق مدينة الرياض الحيوية، ويمتد بطول 30 كيلومترا، مضيفة أنه يقام على امتداده مشروع المسار الرياضي الذي يضم مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وركوب الخيل، ومجموعة متنوعة من المنشآت الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية والبيئية والمواقع الاستثمارية.

وسبق للسلطات السعودية وأطلقت اسم محمد بن سلمان على عدد من المشاريع ومواقع البنية التحتية، كما أطلقت اسمه على الدوري السعودي للمحترفين.

المصدر: واس + وكالات