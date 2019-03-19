ليبيا – إلتقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الثلاثاء رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار العميد المبروك الزائدي.

اللقاء إستعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية آلية عمل جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار.

وأستمع الوزير خلال اللقاء إلى شروح وافية من رئيس الجهاز حول عدد من المواضيع التي تهم الجهار ومحاولة إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهه.

وشدد باشاآغا على ضرورة الإهتمام بكافة المعالم السياحية والأثرية داخل العاصمة طرابلس وخارجها وتأمينها للحد من عملية تهريب الآثار خارج البلاد،مشيراً إلى أن عملية تهريب الآثار يهدد الأمن القومي للبلاد.