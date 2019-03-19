ليبيا – أكد آمر منطقة طبرق العسكرية وآمر الغرفة الأمنية المشتركة اللواء هشام أبورقعة على أهمية توفير الأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي من خلال توفير البيئة الجامعية الآمنة للطلبة بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها اللواء أبورقعة وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمنطقة أمس الإثنين لجامعة طبرق ولقائه مع رئيس وأساتذة وموظفي وأفراد الأمن الجامعي.

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وشدد اللواء على أن قيادة منطقة العسكرية بجميع ضباطها وجنودها معنيون جميعاً بتأمين البيئة الجامعية الملائمة للطلبة والموظفين وهيئة تدريس لكي يتسني للجميع القيام بواجبهم لتكون الجامعة نموذجاً يحتذى ما بين الجامعات الليبية.

وأشار إلى أنه سيقف بحزم أمام من يحاول الإساءة للجامعة وأسرتها، مشددآ على عدم التهاون بمثل هذه الأمور.