ليبيا – عقد أمس الإثنين اجتماع موسع برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج،بحضور كل من أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، فتحي المجبري، أحمد حمزة لمناقشة المقترح النهائي للترتيبات المالية لسنة 2019.



تم خلال الإجتماع وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي استعراض تقديرات الترتيبات المالية لسنة 2019 والتي تشمل النفقات عن الأبواب الأربعة وتقديرات الموارد حيث تم الاستماع إلى كافة الآراء من مختلف الجهات والتي تضمنت الملاحظات والتعديلات على بنود المقترح.



وبعد نقاش مستفيض تم الإتفاق على القيمة الإجمالية للترتيبات المالية والتي وصلت إلى 46.8 مليار دينار على أن يتم التشاور خلال اليومين القادمين لصياغة القرار وأخذ الملاحظات النهائية لكافة الجهات واعتماده لاحقاً.

كما حضر الإجتماع وزراء التخطيط والمالية والاقتصاد والصناعة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووكيل ديوان المحاسبة ومستشاري السراج المالي والاقتصادي والمختصين من كافة الجهات ذات العلاقة،