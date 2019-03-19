ليبيا – قال القيادي بـ”مجلس شورى ثوار بنغازي” المصنف محلياً وإقليمياً كمنظمة ارهابية وآمر كتيبة عمر المختار زياد بلعم إن الوضع العسكري في مدينة سرت يعتبر جيد بفضل جهود قوات”البنيان المرصوص”، معتقداً أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر لا يريد سرت كمدينة بل يرغب بتأمين الجفرة لأنه يتواجد خارج نطاق سرت الآن وتحديداً بمنطقة هراوة.

بلعم أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج” حوار المساء” الذي يذاع على قناة “التناصح” الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المشير حفتر يؤمن الجفرة حتى تتقدم لها قوات المنطقة الوسطى التي هي من إختصاصهم العسكري.

وأضاف :” أنه يتنامى لمسامعهم أن هناك قوات من المنطقة الوسطى ربما تتحرك للجفرة هو يريد سحب جميع مليشياته من مرزق وسبها للجفرة ويريد اعداد كبيرة من المرتزقة من القوات السودانية العدل والمساواة الموجودة في الصحراء وبالقرب من الجفرة وبعض البوابات”.

وزعم أن محاربة التشادين والمعارضة وغيرهم في الجنوب جميعها إشاعات لا تنطلي إلا على أصحاب العقول الخفيفة ، مضيفاً أن كل عاقل ومطلع على ما يحدث بالبلاد يعلم أن “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) أداة وبيدق في يد الدول الإقليمية والأجنبية من خلال رهن نفسه وبلاده وبيعها بأرخص الأثمان من أجل الجلوس على كرسي الحكم على حد قوله.

كما إستطرد حديثه موضحاً:”أنه الآن موجود في الجفرة بعد أن قام بقصف معسكرات للثوار الذين كانوا يدعون قوات البنيان المرصوص بهون وسوكنة وقاموا بخيانتهم واستولوا على هذه المدينة ومن ثم انسحب منها ورجع لها من جديد حتى يؤمن خطوطه أما أنه يريد أن يجازف ويدخل مصراته في هذا الوقت والمنطقة الوسطى مع انني أعلم بأنه لا يستطيع المغامرة لمعرفته ماذا سيواجهه في هذه المنطقة وأعتقد أن عينه على طرابلس وحدودها ليدخل لها ويساوم بها كما فعل في الحقول جنوب ليبيا حينما إستغل بعض المشاكل والأحقاد القبلية حتى يستطيع التمكن من هذه المناطق”

ووصف البعثة الأممية ومبعوثها غسان سلامة بأنهما حلقة من سلسلة الثورة المضادة بدليل تصريحات سلامة الأخيرة التي كانت عبارة عن مهزلة لن يقبل بها الليبيين، متمنياً :” بأن يطرد من ليبيا فقد كان قبله ليون الذي إنكشف وأصبح يأخذ الرشاوي وغيرها بالإضافة لكوبلر الذي كان يستقبل الجضران ويجلس معه وعندما يتقدم حفتر على الجضران يؤيد حفتر ولذلك سلامة جاء ليكمل المسرحية والمهزلة”.

بلعم قال إن إعتبار السراج والمشير حفتر فقط من يجلسون على الطاولة وليس معهم أطراف أخرى يعد “مهزلة” تذكر الجميع باستهزاء القذافي بالليبيين ، لافتاً إلى أن المشكلة في البلاد يجب حلها من قبل الليبيين وفيما بينهم أما التدخلات الخارجية من دول عربية أو أوروبية والبعثة الأممية لن توصل ليبيا لبر الأمان.