ألمانيا – برزت تحركات مفاجئة لنادي بايرن ميونخ الألماني للحصول على خدمات الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي القادم بعدما تراجع مستوى أدائه مع الملكي خلال الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة the sun البريطانية، أن بايرن ميونخ يخطط جديا للتقدم بعرض لنادي الميرنغي للتخلي عن نجمه الويلزي.

وتم ربط بيل مؤخرا مع مانشستر يونايتد وتوتنهام وتشيلسي لكن تقارير صحفية كشفت أنه لا يوجد أي ناد إنجليزي يمكنه تحمل تكلفة اللاعب المرتفعة.

وأشارت صحيفة the sun إلى أن بايرن يستعد للتعاقد مع لاعب توتنهام السابق، المقدر سعره بحوالي 200 مليون دولار، بالإضافة لتقاضيه راتبا أسبوعيا يبلغ 863 ألف دولار، علما أن عقد اللاعب البالغ 29 عاما سينتهي مع نادي العاصمة الإسبانية في صيف 2022.

ويسعى بايرن ميونخ لضم بيل لتعزيز خط الهجوم، وإنهاء إعارة جيمس رودريغيز التي تنتهي الصيف المقبل، وخاصة مع المستقبل غير المؤكد للفرنسي فرانك ريبيري ورحيل الجناح الهولندي آرين روبن في الصيف.

وقد تشهد عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق في ولايته الثانية بعض التغييرات الشاملة، مع اهتمام النادي الإسباني بإحضار إيدن هازارد لاعب تشيلسي.

المصدر: thesun.co.uk