جوارديولا يخشى لعنة الإصابات في فترة التوقف الدولي

جوارديولا يخشى لعنة الإصابات في فترة التوقف الدولي

انجلترا – أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن رغبته في استعادة نجومه الدوليين بحالة لائقة خلال فترة التوقف الدولي، وعدم حدوث إصابات لديهم.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “يجب على اللاعبين الذهاب إلى منتخباتهم الوطنية، والاستمتاع باللعب معهم”.

وأضاف المدرب الإسباني “أتمنى أن يتمكنوا من العودة لصفوفنا بحالة لائقة مثل التي هم عليها الآن”.

وتابع “الجميع سيشارك، كيفين دي بروين، فيرناندينيو، جون ستونز وميندي، نحن بحاجة لجهود كافة اللاعبين”.

وختم جوارديولا حديثه بقوله “لدينا الروح والرغبة للتغلب على المواقف الصعبة، أخبرت اللاعبين أن هذا الأمر سيحدث من الآن وحتى نهاية الموسم، العقلية هي التي تصنع الفارق”.

ويحتل مانشستر سيتي، وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 74 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر ليفربول، مع أفضلية مباراة مؤجلة للسيتي أمام مانشستر يونايتد.

المصدر : كووورة