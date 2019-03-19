فلسطين – أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، تضامنها مع الشعب والقيادة التركية، في مواجهة “الاستفزازات الاسرائيلية”، معربة عن تقديرها للرئيس رجب طيب أردوغان لمواقفة الداعمة للشعب الفلسطيني.

وقال الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، في تصريح خاص لوكالة الأناضول:” نؤكد وقوفنا إلى جانب القيادة والشعب التركي ضد الاستفزازات الاسرائيلية”.

وأضاف:” إن محاولات قلب الحقائق، لن تُخفي الحقيقة، فإسرائيل هي دولة الاحتلال، بعدما احتلت أرض فلسطين، وشردت أهلها عام ١٩٤٨، وهي الآن أبشع صور الإرهاب في العالم”.

وأشاد الناطق باسم “حماس”، بمواقف الرئيس التركي، الداعمة للشعب الفلسطيني، والأمة الإسلامية، وقال:” نُعرب عن تقديرنا للرئيس أردوغان لمواقفه الرجولية، الى جانب قضايا الأمة وفلسطين”.

وأضاف:” كلنا ثقة بأن تركيا، ستبقى دوما الى جانب الفلسطينيين، حتي إنهاء الاحتلال عن أرض فلسطين”.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ونجله “يائير”، قد تطاولا مؤخرا على تركيا، في عدة تصريحات صحفية.

ورد الرئيس أردوغان على نجل نتنياهو، أمس الإثنين، خلال كلمة له في احتفالات الذكرى السنوية الـ 104 لانتصار الدولة العثمانية في معركة جناق قلعة عام 1915، قائلا:” الأمة التركية باقية في إسطنبول، ولن يتمكن أحد من تحويل هذه المدينة إلى (قسطنطينية) مجددا.”

الأناضول