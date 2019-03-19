ليبيا – عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق العميد خالد مازن الاثنين اجتماع مع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري وأعضاء اللجنة العليا المكلفة بنقل الجماهير الرياضية الراغبة في حضور مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الجنوب الأفريقي في مدينة صفاقس بتونس يوم 24 مارس 2019.

ناقش الاجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للداخلية التنسيق المشترك بين هيئة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية لنقل الجماهير الرياضية من كافة المدن الليبية الى الحدود مع جمهورية تونس وتذليل أي صعوبات قد تواجه عملية نقل الجماهير.



وأكد العميد مازن على أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات بتأمين نقل الجمهور الرياضي وبأنها قد كلفت مصلحة الجوازات والجنسية والإدارة العامة لأمن المنافذ والإدارة العامة للدعم المركزي ومديريات الأمن بالمناطق باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين نقل الجمهور الرياضي بالتعاون مع كافة البلديات على مستوي ليبيا وكذلك التنسيق مع الهلال الأحمر الليبي وجهاز الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة لضمان سلامة الجمهور الرياضي.



من جهته شدد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة على أن الهيئة ستتكفل بنقل الجمهور لحضور المباراة والتي ستقام بمدينة صفاقس وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة وفقا للكشوفات المقدمة من المجالس الرياضية بالبلديات على مستوي ليبيا.