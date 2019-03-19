ليبيا – قرر وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا تشكيل لجنة تتولى تحديد لون وشكل مركبات الشرطة الجديدة.

الوزارة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن اللجنة المكلفة حددت وفقاً لقرار وزير الداخلية والذي يحمل الرقم”75″ للعام الحالي وصف لتصميم ألون مركبات الشرطة الجديدة والتي تم اعتمادها من قبل الوزير وجعلها منهاجاً يعمل به مستقبلاً بالوزارة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تطوير وتحديث وتنظيم عمل الأجهزة الأمنية على أعلى المعايير والمقاييس العالمية.

ونوّهت الوزارة إلى أن تم تحديد لون الطلاء الذي غلب عليه اللونين الأسود والأبيض وطباعة الشعار باللغتين العربية والإنجليزية وتحديد أرضية اللوحات المعدنية باللون الأزرق الخافت السماوي أما الكتابة على اللوحات المعدنية تكون باللون الأبيض.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.