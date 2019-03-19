إيطاليا – اقترب البوسني إيدين دجيكو، مهاجم روما الإيطالي، من الرحيل عن صفوف الذئاب، في ظل فشل مفاوضات تجديد عقده مع الفريق.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن إيدين دجيكو قد يعود لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويتمتع إيدين دجيكو باهتمام متزايد من ثنائي البريميرليج، وست هام يونايتد وإيفرتون، اللذين يريدان الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولفت الموقع إلى أنه لا يمكن استبعاد إنتر ميلان من سباق التعاقد مع إيدين دجيكو، في حال لم ينجح النيراتزوري في حل أزمة مهاجمه ماورو إيكاردي، والغائب عن المشاركة منذ منتصف فبراير/شباط الماضي.

وسبق لإيدين دجيكو، خوض تجربة اللعب في البريميرليج مع نادي مانشستر سيتي.

المصدر : كووورة