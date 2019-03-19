تركيا – أعلنت الشركة المشرفة على مشروع “السيل التركي” الثلاثاء، عن إنجاز وصل المقطع البحري بالبري من أنبوب الغاز، الممتد من روسيا إلى تركيا عبر قاع البحر الأسود.

وورد في بيان عن الشركة: “تم لحم المقطع البحري بالمقطع البري من الأنبوب في تركيا، وهذا يعني إنجاز مجموعة كاملة من أعمال الإنشاءات في منظومة أنابيب غاز البحر الأسود”.

وفي نوفمبر الماضي تم تدشين المقطع البحري من مشروع “السيل التركي”، الذي يهدف لمد أنبوبين باستطاعة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، ليغذي الأنبوب الأول تركيا بالغاز، فيما الأنبوب الثاني مخصص لدول جنوب شرقي، وجنوبي أوروبا.

وبدأ مد أنبوب “السيل التركي” في مايو 2017، ومن المتوقع الانتهاء من مشروعه في 2019، وبعد إتمام المشروع بالكامل، ستتحول تركيا إلى عقدة لضخ الغاز الروسي إلى جنوبي أوروبا ووسطها، ما سيعزز مواقع أنقرة الجيوسياسية في المنطقة، ويقوي علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بموسكو.

المصدر: RT