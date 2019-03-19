إسبانيا – شهدت مباراة جمعت أتليتيكو مدريد وبرشلونة يوم الأحد الماضي في الدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات حضورا جماهيريا قياسيا على مستوى الأندية.

وحضر المباراة التي لعبت على أرضية استاد “واندا متروبوليتانو” معقل نادي أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية 60739 متفرجا.

وحطمت هذه المباراة الرقم القياسي السابق للحضور الجماهيري على مستوى الأندية، والذي كان مسجلا في الدوري المكسيكي للسيدات.، حيث حضر مباراة تيغرس ومونتيري، 51211 مشجعا.

وهذا الحضور الجماهيري الكبير ليس الأول أو الوحيد في إسبانيا لهذا الموسم، إذ حضر مباراة أتليتيك بلباو وأتليتيكو مدريد في كأس إسبانيا في شهر يناير الماضي على ملعب سان ماميس، 48121 مشجعا.

ويعود الرقم القياسي العالمي في الحضور الجماهيري لمباراة كرة قدم للسيدات إلى مباراة التي جمعت منتخبي الولايات المتحدة والصين في كأس العالم عام 1991 على ملعب روز بول، حضرها حينها 90185 مشجعا.

المصدر: تويتر