البرتغال – التحق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمعسكر منتخب بلاده استعدادا للمباريات الهامة ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020.

وسيستضيف المنتخب البرتغالي، بطل “يورو 2016″، نظيره الأوكراني، يوم الجمعة المقبل، على ملعب “النور” في العاصمة لشبونة، وذلك في الجولة الأولى للتصفيات ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وغاب الدون رونالدو عن منتخب بلاده 9 أشهر، منذ خروجه من الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا 2018، وخاض منتخب برازيليي أوروبا خلال هذه الفترة 6 مباريات، وتصدر قائمة مجموعته في دوري أمم أوروبا أمام إيطاليا وبولندا، ليصعد إلى دور الأربعة، المقرر بين يومي (5 و9) يونيو المقبل في مدينتي بورتو وغيمارايش في البرتغال.

وسيكون المنتخب البرتغالي على موعد مع نظيره السويسري في المباراة الأولى له في الدور نصف النهائي للبطولة، بينما سيلعب منتخب هولندا ضد نظيره الإنجليزي في الثانية.

وفضل الدون رونالدو التركيز على بداية مشواره مع ناديه الجديد يوفنتوس الإيطالي عقب انتقاله إليه من ريال مدريد الإسباني، الصيف الماضي، مقابل نحو 112 مليون يورو.

المصدر: وكالات