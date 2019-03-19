إسبانيا – كشف موقع “دون بالون” الإسباني أن نادي ريال مدريد قد يتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب المصدر، فإن النادي الملكي على استعداد لتقديم عرض ضخم قيمته 150 مليون يورو لضم صلاح، في حال فشله في إتمام صفقة التعاقد مع الدولي البلجيكي إيدين هازارد صانع ألعاب نادي تشيلسي.

وانضم صلاح لنادي ليفربول صيف 2017 قادما من روما، وقدم أداء ملفتا في موسمه الأول، وخاض مع الفريق هذا الموسم 31 مباراة في الدوري الإنجليزي، سجل خلالها 17 هدفا كما صنع 8 أهداف أخرى.

أما هازارد، فيدافع عن ألوان تشيلسي منذ 2012، وشارك مع الفريق اللندني هذا الموسم في 29 مباراة، وأحرز 13 هدفا وصنع 11 هدفا آخر.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق عن اهتمام الريال بلاعب آخر من ليفربول، هو السنغالي ساديو ماني.

المصدر: championat.com