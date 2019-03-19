ليبيا – وصل السفير الأمريكي “ بيتر بودي ” وقائد أفريكوم الجنرال ” توماس والدهاوزر ” صباح اليوم الثلاثاء تحت حراسة مشددة في زيارة عمل إلى طرابلس.

وعلى غير العادة ، لم يحط ضيفيي الرئاسي في مطار معيتيقة وقال شهود عيان أنهما وصلا على متن ” طائرة ” وُصفت بالغريبة وقد حطت بهما في قاعدة أبوستة البحرية حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقد ظهرت هذه الطائرة بالفعل في مقطع فيديو إلتقطه مواطن .

وإجتمع ” بودي ” و ” والدهاوزر ” برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وعدد من مسؤولي حكومته وتعد هذه الزيارة هي الأولى لقائد أفريكوم هذه السنة بعد زيارة مشابهة قام بها في يونيو 2018 .

وفي سماء طرابلس ظهرت طائرتين تجوبان سواحل المدينة ذهاباً وعودة وقد وصفها بعض المواطنون بأنها طائرات غريبة الشكل ولكن من خلال الصور التي تحصلت عليها المرصد تبين بأنها طائرات ” ڤي 22 أوسبري ” المملوكة لسلاح الجو الأمريكي وقد حطت إحداها في أبوستة بينما بقيت أخرى تجوب ساحل المدينة رفقة مروحيتين ” أباتشي ” .

ڤي-22 أوسبري أو بالإنجليزية ” V-22 Osprey ” تعد أول طائرة تعمل بتقنية المراوح القابلة لتغيير الاتجاه إذ تجمع بين القدرة على الإقلاع والهبوط العمودي مثل طائرات الهليكوبتر، وسرعة التحليق العالية، اللذان يميزان الطائرات ثابتة الجناح.

وقد صممت هذه الطائرة لخدمة كل أفرع القوات المسلحة الأمريكية، وليس فقط القوات الخاصة وهي أول طائرة تصمم بالكامل على الكمبيوتر، كما أنها أول طائرة تبني بشكل شبه كامل من المواد المركبة واللدائن، حيث يحتوي هيكلها بالكامل على 1000 رطل فقط من المعادن.

ولا تملك أي دولة هذا الطراز من الطائرات غير الولايات المتحدة الأمريكية وتستخدمها بشكل مستمر في أفغانستان كما أعلنت نيتها تزويد ” سلاح الجو الإسرائيلي ” بقطع منها ، ويثير ظهورها في طرابلس خلال زيارة الأمريكيين علامات إستفهام كبيرة عن حجم التهديدات والأوضاع الأمنية في طرابلص ومسألة خطر حدوث خروق محتملة .

المرصد – خاص