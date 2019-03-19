ليبيا – تفقد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب أمس الأحد جهاز الإمداد الطبي الرئيسي بمدينة بنغازي وبحث سبل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لمختلف المستشفيات والمرافق الصحية بمختلف أنحاء البلاد.

عقوب ناقش بحسب المكتب الإعلامي لصحة المؤقتة مع رئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي صالح الأوجلي ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالجهاز احمد السنوسي سير العمل الجهاز بمنطقة بوعطني ومتابعة آخر مستجدات وتطورات في عمل الجهاز.

وشدد عقوب خلال الزيارة الميدانية للجهاز على آلية التوزيع العادل للادوية على المناطق والبلديات بشرق وغرب وجنوب البلاد .

ومن جهته،كشف رئيس مجلس إدارة جهاز الإمدا أن العمل جارٍ علي توريد الادوية والمعدات الطبية من قبل الشركات المتعاقد معها وتوزيعها على كافة المرافق الصحية.

وناقش الإجتماع الترتيبات المتعلقة بإجراءات التكليف المباشر لتوريد وشراء بعض أصناف الأدوية بالعملة المحلية تنفيذًا لقرار رئيس الحكومة المؤقتة رقم 104 لعام 2018 بشأن الإذن لجهاز الإمداد الطبي بمباشرة إجراءات التعاقد لتوريد بعض أصناف الأدوية والمستلزمات التخصصية من المصنعين مباشرة من خلال الوكلاء نظرًا للاحتياج المحلي الطارئ بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات المتمثّلة في توفير أدوية التخدير ومشتقات الدم والكلى والأنسولين ومصل لدغ العقارب ولقاحات الأطفال.

وتطرق عقوب خلال الاجتماع الي حزمة من المحاور أبرزها الوضع المالي لجهاز الإمداد الطبي وآلية الإسراع في إجراءات والتوريد وشراء بعض أصناف الأدوية بالعملة المحلية ومتابعة الالتزامات القائمةإضافة إلى المخزون المتوفر من الأدوية والمستلزمات الطبية ،إلى جانب تذليل كل العوائق المالية التي تواجه تنفيذها .

هذا ورافق الوزير عقوب في جولته مدير ادارة المناطق الصحية والمكلف بادارة المستشفيات بوزارة الصحة اسماعيل العيضه ومدير مكتب الوزير طارق نوح بالاضافة الى حضور مدير المساعد لادارة التفتيش والمتابعة بالوزارة عمران الهوني.