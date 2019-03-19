ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري موسى فرج على أنه لم يحدد أي موعد حتى الآن للاستفتاء على الإعلان الدستوري.

فرج أشار في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” تابعتها صحيفة المرصد إلى أن مجلس النواب أبقى على المسودة لأكثر من عام وأجرى عليها بعض التعديلات التي تخل بالاتفاق السياسي خاصة أن القانون ينص على التوافق بين المجلسين بشأن خارطة الطريق ومنها قانون الاستفتاء وهو ما دفع بعض الأعضاء لرفع دعوى أمام الدائرة الدستورية التي قبلتها إلا أنها لم تصدر بحقها أية أحكام حتى الآن.

وبيّن أنه حتى الآن لا يوجد ما يؤكد إمكانية إجراء الاستفتاء خلال العام الجاري خاصة في ظل الخلاف والطعون المقدمة على قانون الاستفتاء بحسب قوله.