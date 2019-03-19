ليبيا – أعلنت بعثة الأمم المتحدة أمس الاثنين عن توقيع الحكومة الفرنسية مساهمة تقدر بـ876 ألف يورو لـ3 مشاريع تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية للمجتمعات المتضررة.

البعثة الأممية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن وزير الخارجية الفرنسي لورديان وقع على المساهمة بحضور مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلّي منظمتي اليونيسف والصحة العالمية في ليبيا.

وأشارت البعثة إلى أن المساهمة تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية للمجتمعات المتضررة في مجال الصحة والتغذية ودعم السلطات في إجراء انتخابات بلدية ناجحة والتي تنفذها اليونيسف والصحة العالمية والبرنامج الإنمائي.