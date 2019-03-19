سوريا – بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء تطورات الوضع في فنزويلا، حسبما أفادت الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني.

وأضاف البيان: “أكد الطرفان استعدادهما للإسهام وفق مبادئ الأمم المتحدة في إيجاد تفاهم بين القوى المسؤولة في فنزويلا من أجل ضمان السلام الداخلي ومعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية هناك في أسرع وقت”.

كما ذكر البيان أن الوزيرين تبادلا خلال مكالمتهما الآراء حول عدد من المسائل المتعلقة بالتعاون الروسي الإيراني الثنائي.

المصدر: وكالات