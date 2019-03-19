ليبيا – بحث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تطورات الملف الليبي ضمن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئاسة التونسية أوضحت بحسب مكتبها الإعلامي أن لودريان أطلع السبسي على التحركات والجهود الفرنسية التي تتكامل مع المبادرة الرئاسية التونسية الثلاثية للتسوية في ليبيا.

وأشار إلى أن هناك عناصر انفراج نحو الدفع بالتسوية السياسية في أقرب الآجال لاسيما بعد اجتماع أبوظبي برعاية الأمم المتحدة والاجتماع الوزاري الثلاثي بالقاهرة.

من جانبه أكد السبسي على أن بلاده لا تدخر جهداً لحث الأشقاء الليبيين على مواصلة الحوار للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة.

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